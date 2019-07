Meer dan twee miljoen inwoners van de Zimbabwaanse hoofdstad Harare, circa de helft, hebben geen toegang meer tot stromend water. Droogte en aanhoudende gebreken hebben de watervoorziening doen instorten.

Amper de helft van de 4,5 miljoen inwoners in Harare en vier omliggende steden krijgt nog water uit de kraan. 'Er is nu een roterende watervoorziening in de vijf steden', zegt woordvoerder Michael Chideme van het gemeentebestuur. 'Sommige mensen krijgen vijf dagen per week water, maar in de noordelijke voorsteden moeten het weken stellen zonder een druppel water.'

Volgens Chideme zijn de getroffen inwoners nu afhankelijk van waterverkopers, open bronnen, stroompjes en verschillende waterputten. 'De situatie is slecht, punt.'

Bovendien zijn die waterputten vaak sterk vervuild, zegt Jean-Marie Kileshye van WaterNet, de regionale instelling rond watervoorziening van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC). 'Watergerelateerde ziekten rukken op, maar mensen moesten hun eigen watervoorziening wel in handen nemen omdat het nutsbedrijf geen water kon leveren.'

Volgens Hardlife Mudzingwa van de lokale ngo Harare Community Water Alliance zijn in de zuidwestelijke voorstad Glen View al tien gevallen van tyfus gerapporteerd in de eerste week van juli.

Droogte

Overal ter wereld kampen grote steden met toenemende druk op hun watervoorziening. Deze maand nog moest de Indiase miljoenenstad Madras water per trein invoeren nadat regens wekenlang uit waren gebleven. En vorig jaar kon het Zuid-Afrikaanse Kaapstad maar op het nippertje een totale uitputting van de watervoorraden vermijden.

Door de klimaatverandering wordt het in Zimbabwe steeds warmer en worden zowel zware regens als de droogte intenser. In Harare wordt pas in oktober weer regen verwacht, zegt James Ngoma van de het Zimbabwe Meteorological Services Department.

Zimbabwe was vorig jaar gewaarschuwd voor ernstige droogte door de SADC. Maar dergelijke boodschappen vallen nog te vaak in dovemansoren, zegt Zimbabwaanse klimatoloog Brad Garanganga. De meteorologische departementen krijgen niet voldoende middelen, zegt hij. 'Ze zijn daardoor niet in staat om beleidsmakers tijdig actie te laten ondernemen op basis van dergelijke informatie, eerder dan te wachten tot de crisis aan de gang is.'

1200 miljoen liter

Harare haalt water uit vier reservoirs: Harava, Seke, Chivero en Manyame. De eerste twee staan inmiddels volledig droog en de waterverwerkingsinstallatie Prince Edward is daardoor stilgelegd. Daardoor werkt enkel nog de Morton Jaffray-installatie, maar die haalt water uit reservoirs die volgens burgemeester Herbert Gomba 'ernstig vervuild' zijn. Er zijn meer dan tien chemische stoffen nodig om het te zuiveren. Dat heeft vooral te maken met vervuiling stroomopwaarts door de land- en mijnbouw en afval van gezinnen.

Harare heeft dagelijks zo'n 1200 miljoen liter water nodig, terwijl de stad naar eigen zeggen momenteel maar 450 miljoen liter per dag produceert. Maar volgens activist Mudzingwa is dat in werkelijkheid amper 100 miljoen liter per dag en krijgen producenten van flessenwater wel nog water terwijl gewone burgers geen druppel meer krijgen.

Kileshye wijst erop dat de watervoorziening in Harare ontworpen is om 350.000 mensen te bedienen. De laatste grote upgrade was in 1994, maar sindsdien verkeerde het land in een bijna constante economische crisis. Uit cijfers van het stadsbestuur blijkt dat sommige delen al meer dan zestig jaar in dienst zijn, veel langer dan de voorziene levensduur van vijftien jaar.

Investeringen

De Zimbabwaanse overheid sloot in 2011 een lening af bij de Chinese Export-Import (Exim) Bank om de infrastructuur te verbeteren. Daarmee werd de Morton Jaffray-installatie opgewaardeerd, maar het werk aan vijf distributiecentra en twee waterzuiveringsstations is nog niet begonnen.

Mudzingwa stelt vragen bij de lening. 'Uit een interne audit in 2014 door de stad Harare blijkt dat de facturatie van materialen is overdreven', zegt hij. 'Corruptie heeft het project aangetast door te dure grondstoffen, waardoor de overheid niet het volledige bedrag ter beschikking kreeg.'

Burgemeester Gomba ontkent de beschuldiging van corruptie. 'We hebben nooit cash gekregen maar enkel materiaal dat in China is geproduceerd. Het was het onvermogen van de overheid om eerdere leningen terug te betalen na de economische crisis die de balans hinderde, niet corruptie.'

De burgemeester voegt daaraan toe dat ook wanbetaling door gezinnen en bedrijven de administratie hindert om een efficiënte watervoorziening te garanderen. 'We moeten drie nieuwe dammen bouwen om 840 miljoen kubieke water te produceren', zegt hij.

Nieuwe dam

In 2016 tekende Zimbabwe een contract met de Chinese firma Sinohydro om een dam te bouwen ten noordoosten van Harare. Volgens Mudzingwa zal de bouw van die 'Kunzvi-Musami Dam' naar schatting 850 tot 900 miljoen dollar (760 tot 800 miljoen euro) kosten.

Volgens Mudzingwa is er dringend behoefte aan nieuwe investeringen en is het belangrijk dat die in alle transparantie gebeuren. 'We moeten ook de burgers actief betrekken bij het waterbeheer en een slimme coördinatie uitbouwen tussen de watersectoren', zegt hij.

Het stadsbestuur wijst erop dat er al educatieve programma's bestaan 'om de vervuiling van de waterbronnen te minimaliseren en waterbesparing te stimuleren.'

Maar volgens Kishye van WaterNet volstaat dat niet. 'Iedereen, van gezinnen tot industrie, moet er zich bewust zijn dat ze deel van de oplossing zijn om een duurzame watervoorziening in de steden mogelijk te maken.