Democraten willen een relanceplan van 3.000 miljard dollar, Republikeinen hebben er slechts 1.000 voor over. De naderende verkiezingen maken de gesprekken er niet makkelijker op.

Democraten en Republikeinen stonden dinsdagavond nog ver van een akkoord over een nieuw relanceplan voor de Amerikaanse economie.

'Triestig genoeg hebben de Republikeinen, na maanden van dodelijke vertragingen, een voorstel gepresenteerd dat alleen maar het lijden van miljoenen werknemers en hun families zal verlengen', aldus de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi. Ze deed de uitspraken na de twee eerste onderhandelingsrondes met Republikeinen en het Witte Huis.

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, verdedigde dan weer het maandag voorgestelde plan. Dat voorstel voorziet in nog eens 1.000 miljard dollar aan steun. Het voorstel van de Democraten, dat dateert van mei, omvat ruim 3.000 miljard dollar.

Intussen bevinden de Verenigde Staten zich op amper 100 dagen van de presidentsverkiezingen, wat de gesprekken er niet op vereenvoudigt. Ook onder Republikeinen is er onenigheid, met zelfs kritiek op de eigen president.

De belangrijkste struikelsteen is de verlenging van de hulp voor de miljoenen werklozen door de crisis. De Republikeinen willen die steun wel verderzetten, maar verlagen het bedrag naar 200 dollar per week. Vandaag wordt er nog 600 dollar per week toegekend. Die uitkeringen stoppen normaal gezien eind deze maand.

