Nog eens 25 vrouwen beschuldigen VS-president Trump van ongewenst seksueel contact

In een nieuw boek beschuldigen talrijke vrouwen de Amerikaanse president Donald Trump van ongewenst seksueel contact of ongepast gedrag. Dit heeft de Britse krant The Independent woensdag gemeld.

VS-president Donald Trump in het Witte Huis, 8 oktober 2019 © Reuters