De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn zaterdagavond nog altijd bezig, al 'blijven ze heel moeilijk'. Dat melden bronnen dicht bij de Britse onderhandelaars.

Zondag geldt als de laatste deadline: verwacht wordt dat de twee partijen dan beslissen of ze verdergaan met de gesprekken, of dat het een brexit zonder handelsakkoord, een no deal, wordt. Zaterdagavond en zondag wordt nog verder gesproken, klinkt het aan de Britse zijde.

Voor zondag staat sowieso nog de geplande ontmoeting tussen Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Brits premier Boris Johnson gepland.

Volgens dezelfde Britse bronnen blijft Johnson bij het standpunt dat 'elke deal eerlijk moet zijn en de principes van soevereiniteit en controle moet respecteren'. De Britse kant vindt wat Brussel op tafel legt, 'onaanvaardbaar'.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU eind januari verlaten, maar zit tot het einde van het jaar in een overgangsperiode. Als er tegen die tijd geen overeenkomst is gesloten die de toekomstige betrekkingen regelt, zullen importtarieven worden ingevoerd en omslachtige douanecontroles de handel aan beide kanten vertragen.

