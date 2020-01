De twee strijdende partijen in het Libische conflict, de regering in Tripoli en de regering die gesteund wordt door generaal Khalifa Haftar, zijn er ook in Berlijn niet in geslaagd een 'ernstige dialoog' op te starten. Dat merkt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov op na afloop van de conferentie over Libië, zondag in Berlijn.

Lavrov maakt zondagavond gewag van een 'kleine stap vooruit' in vergelijking met de ontmoeting in Moskou, afgelopen maandag. Haftar was begin deze week uit Moskou vertrokken zonder het staakt-het-vuren te tekenen.

'De conferentie is zeer nuttig geweest, maar het is duidelijk dat we er voorlopig niet in geslaagd zijn een ernstige en stabiele dialoog op te starten tussen de leider van de regering van nationale eenheid (GNA) Fayez al-Sarraj, gesteund door de VN, en de sterke man van het oosten, Khalifa Haftar', zei Lavrov.

Net zoals in Moskou was er ook in Berlijn geen ontmoeting tussen al-Sarraj en Haftar, volgens Merkel vanwege de 'omvang van de verschillen' tussen de twee.

Lavrov maakt zondagavond gewag van een 'kleine stap vooruit' in vergelijking met de ontmoeting in Moskou, afgelopen maandag. Haftar was begin deze week uit Moskou vertrokken zonder het staakt-het-vuren te tekenen.'De conferentie is zeer nuttig geweest, maar het is duidelijk dat we er voorlopig niet in geslaagd zijn een ernstige en stabiele dialoog op te starten tussen de leider van de regering van nationale eenheid (GNA) Fayez al-Sarraj, gesteund door de VN, en de sterke man van het oosten, Khalifa Haftar', zei Lavrov. Net zoals in Moskou was er ook in Berlijn geen ontmoeting tussen al-Sarraj en Haftar, volgens Merkel vanwege de 'omvang van de verschillen' tussen de twee.