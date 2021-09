Er bevinden zich nog 150 mensen met Belgische banden in Afghanistan. Dat schrijft De Morgen woensdag en het nieuws wordt bevestigd aan Knack. Het cijfer zou nog kunnen oplopen.

Met operatie 'Red Kite' heeft het Belgische leger in zes dagen tijd meer dan 1.400 mensen uit Kaboel naar Islamabad in Pakistan gebracht. De evacuatiemissie werd stopgezet omwille van de dreiging met aanslagen aan de luchthaven van Kaboel. Daar troepte elke dag een pak mensen samen in de hoop het land te kunnen verlaten.

Buitenlandse Zaken deed daarop een oproep aan de achterblijvers om zich kenbaar te maken. Dinsdag had de dienst melding gekregen van 150 mensen, maar dat aantal kan nog evolueren. Er loopt overleg met de internationale partners om de mogelijkheden na te gaan om die mensen alsnog te evacueren.

