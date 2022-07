Nobelprijswinnares Maria Ressa ook in beroep veroordeeld voor laster

De Filipijnse journaliste Maria Ressa, die vorig jaar samen met haar Russische collega Dmitri Moeratov de Nobelprijs voor de Vrede won, is in beroep veroordeeld voor laster. Haar nieuwssite Rappler laat weten dat Ressa ‘alle juridische middelen’ zal gebruiken om zich te verzetten tegen de veroordeling.

Een rechtbank in Manilla veroordeelde Ressa en haar voormalige collega Rey Santos in 2020 wegens laster en legde een celstraf van maximaal zes jaar op. Een zakenman had haar van laster beschuldigd wegens een artikel in 2012 dat hem in verband bracht met mensenhandel en drugssmokkel.

Volgens mensenrechtenorganisaties ging het echter om een schijnproces om Ressa het zwijgen op te leggen, wegens haar kritiek op het beleid van de voormalige Filipijnse president Rodrigo Duterte. Rappler laat weten dat Ressa en Santos ‘alle juridische middelen zullen gebruiken die zij ter beschikking hebben’. Ze zouden nog naar het hooggerechtshof kunnen stappen.