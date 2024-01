Nikki Haley trekt mentale capaciteiten van Trump in twijfel

In de Verenigde Staten heeft Nikki Haley in de aanloop naar de Republikeinse voorverkiezingen in New Hampshire van dinsdag de mentale capaciteiten van Donald Trump in twijfel getrokken. Dat deed ze zaterdag tijdens een campagnebijeenkomst.

De 77-jarige Trump leek Haley vrijdag nog te verwarren met Nancy Pelosi, de voormalige Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. In verband met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 had hij het meermaals over Haley, terwijl hij vermoedelijk Pelosi bedoelde. “Ik was niet eens in Washington op 6 januari”, zei Haley daarover tegen kiezers in New Hampshire. “De bezorgdheid die ik heb – zonder denigrerend te willen doen – is dat wanneer je het hebt over de druk van het presidentschap, we niet iemand kunnen hebben van wie we ons afvragen of die er mentaal fit genoeg voor zijn.”

Ook in een interview met Fox News sprak de 52-jarige voormalige gouverneur van South Carolina en Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties over de kwestie. “Ik zeg niet dat het zo erg is als bij Joe Biden, maar willen we echt twee tachtigers als presidentskandidaten?”, aldus Haley. “Willen we echt zien dat ze namen rondslingeren en fouten maken op hun 80e, wanneer ze te maken krijgen met Poetin en Xi en Kim?”, zo verwees ze naar de Russische, Chinese en Noord-Koreaanse leiders. Donald Trump drijft zelf regelmatig de spot met de uitschuivers van de 81-jarige Biden. De Republikein schildert de huidige Democratische president af als quasi seniel. Trump blijft wel de favoriet voor de Republikeinse nominatie bij de komende presidentsverkiezing. Afgelopen maandag won hij al gemakkelijk de caucus in Iowa. Haley haalde er de derde plaats, na de gouverneur van Florida Ron Desantis.