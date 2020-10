Nigeriaanse president: 'Niemand zal vrede en nationale veiligheid in gevaar brengen'

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari heeft donderdag in een televisietoespraak de manifestanten in zijn land gewaarschuwd dat hij 'niemand en geen enkele groep zal toelaten de vrede en de nationale veiligheid in gevaar te brengen.'

Nigeriaans president Muhammadu Buhari © Belga Image/Xinhua