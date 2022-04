Het Nigeriaanse leger heeft zaterdag gemeld dat het in het noorden van het land, aan de grens met Niger, 70 strijders heeft gedood die vermoedelijk gelieerd zijn aan Islamitische Staat (IS).

Het gebied rond het Tsjaadmeer waar Nigeria zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd, staat erom bekend strijders te herbergen van de Islamitische Staat in West-Afrika (ISWAP), een jihadistische groepering die sinds 2016 actief is. Samen met de rivaliserende Boko Haram hebben de twee facties de voorbije tien jaar ruim 40.000 mensen gedood. Meer dan twee miljoen mensen zijn voor het aanhoudende geweld op de vlucht.

'Missies die op 13 april 2022 werden uitgevoerd boven verdachte locaties identificeerden een groot aantal terroristen en een vermoedelijk logistiek kamp', verklaarde Edward Gabkwet, woordvoerder van de Nigeriaanse luchtmacht. Als gevolg daarvan werden "op 14 april 2022 luchtaanvallen uitgevoerd op Tumbun Rego en op een trainingskamp ongeveer 2 kilometer ten noordwesten van Tumbun Rego', voegde hij er nog aan toe.

In Nigeria vecht het leger al meer dan twaalf jaar tegen de jihadistische opstand. De autoriteiten lanceren vaak een offensief rond deze tijd van het jaar, voor de start van het regenseizoen.

