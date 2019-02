Nigeria stelt verkiezingen in extremis uit

'Om vrije, eerlijke en geloofwaardige verkiezingen te kunnen garanderen, is het niet mogelijk om de verkiezingen te organiseren zoals gepland was', zei de voorzitter van de commissie, Mahmood Yakubu, na afloop van een nachtelijke spoedvergadering. De presidents- en parlementsverkiezingen zouden nu volgende week zaterdag moeten plaatsvinden, op 23 februari dus. De verkiezing van de gouverneurs, die op 2 maart gepland was, wordt uitgesteld tot 9 maart.

De vertraging moet de kiescommissie toelaten 'de geïdentificeerde uitdagingen aan te pakken om de kwaliteit van onze verkiezingen te behouden', klinkt het. 'Dit was een moeilijke beslissing, maar ze was nodig voor een succesvolle organisatie van de verkiezingen en de consolidering van onze democratie.'

De kiescommissie INEC kwam vrijdagavond bijeen voor een spoedberaad. Het land met zijn 190 miljoen inwoners, het bevolkingrijkste Afrikaanse land, wachtte de uitkomst van de vergadering urenlang in spanning af. Op Nigeriaanse media circuleerden op dat moment al geruchten van een uitstel.

Yakubu gaf geen verdere details over de logistieke problemen, maar beloofde tijdens een persconferentie zaterdagnamiddag meer details. Wel is het zo dat er verspreid over het land drie INEC-centra zijn afgebrand. De oppositie klaagde ook het gebrek aan stembrieven aan in verschillende staten.

De twee belangrijkste Nigeriaanse partijen die het zaterdag tegen elkaar zouden opnemen, de APC van huidig president Muhammadu Buhari en de PDP van Atiku Abubakar, hebben de beslissing van de kiescommissie inmiddels fors veroordeeld. Ze beschuldigen elkaar ervan aan de basis te liggen van het uitstel. 'We hopen dat INEC neutraal en onpartijdig blijft, want het gerucht dat PDP hier mee achter zit, blijft maar de ronde doen', zegt Buhari's woordvoerder Festus Keyamo aan de Premium Times. 'Die partij was niet klaar voor de verkiezingen.'

Buhari en Abubakar zijn maar twee van de 72 kandidaat-presidenten, maar wel de enige kanshebbers op de overwinning. Wie het zal worden, is onduidelijk. Volgens waarnemers wordt het een spannende strijd. Het is niet de eerste keer dat INEC de verkiezingen uitstelt. Ook in 2011 en 2015 gebeurde dat, al werd het uitstel toen enkele weken op voorhand aangekondigd.