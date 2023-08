Niger zet militaire samenwerking met Frankrijk stop na putsch

Het nieuwe leiderschap van Niger heeft een einde gemaakt aan de militaire samenwerking met de voormalige koloniale heerser Frankrijk.

Dat heeft een woordvoerder van de junta aangekondigd op de staatstelevisie.

Frankrijk heeft meer dan 100.000 soldaten gestationeerd in het West-Afrikaanse land. Zij hebben de taak om islamitische milities in de Sahelgordel te bestrijden. Het is momenteel echter nog onduidelijk wat de aankondiging betekent voor de Franse aanwezigheid.

Uit een andere verklaring van de militaire autoriteiten blijkt dat ze hun ambassadeurs in Frankrijk, de Verenigde Staten, Togo en Nigeria hebben teruggetrokken.

In Niger verdreef het leger vorige week woensdag de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum van de macht. Generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot nieuwe leider en verklaarde dat die demarche nodig was gezien de verslechterende veiligheidssituatie in Niger, onder andere als gevolg van jihadistisch geweld.

Sindsdien voert de internationale gemeenschap de druk op de coupplegers op om de grondwettelijke orde te herstellen.

Frankrijk moest recentelijk ook al troepen terugtrekken na de militaire staatsgrepen in de buurlanden Mali en Burkina Faso. Niger werd beschouwd als de laatste bondgenoot van het Westen in de regio en de vrees bestaat dat het land nu naar Rusland zal neigen.