Medewerkers en aanhangers van de opgesloten Kremlintegenstander Aleksej Navalny zullen zich bij verkiezingen in Rusland niet langer kandidaat kunnen stellen.

Dat blijkt uit een nieuw wetsvoorstel van Verenigd Rusland, de partij van president Vladimir Poetin. Volgens het wetsvoorstel zullen aanhangers of leden van als extremistisch of terroristisch bestempelde bewegingen verboden worden deel te nemen aan alle verkiezingen.

Tot nu zou de wet enkel voor de parlementsverkiezingen gelden - de volgende staan gepland voor september dit jaar. Maar nu zijn enkele aanpassingen aangebracht, waardoor de wet ook van toepassing wordt voor elke verkiezing in het hele land, meldt het staatspersbureau Tass vrijdag.

Corruptie

De oppositie liet al ontzet weten dat de enige betrachting van Verenigd Rusland is om zich langdurig van de macht te verzekeren. Bij regionale verkiezingen slaagden Navalny-aanhangers er recent nog in enkele successen te boeken.

Onlangs nog besliste een rechtbank in Moskou om ook de anticorruptiestichting van Navalny als extremistisch te klasseren.

De organisatie brengt alsmaar grotere gevallen van corruptie, persoonlijke verrijking en ambtsmisbruik bij de top van het Russische regime aan het licht. Het zijn echter de klokkenluiders die berecht worden, niet de genoemde politici en ambtenaren.

