Nieuwe wereldwijde actiedag voor klimaat op 29 november

De jongerenbeweging 'Fridays for Future' ('Vrijdagen voor de toekomst') wil op 29 november, enkele dagen voor de volgende VN-klimaatconferentie op 2 december in Chili, een nieuwe wereldwijde actiedag voor het klimaat organiseren. Volgens de organisatoren zal die actiedag gepaard gaan met manifestaties in meer dan honderd steden.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Jonge klimaatbetogers in New York

Naast de gewone schoolstaking, waarmee de beweging bekend werd, zullen er ook 'creatieve protesten' worden gehouden. De beweging 'Fridays for Future' wist vorige maand nog over de hele planeet miljoenen mensen op straat te krijgen. Ze ontstond nadat de Zweedse studente Greta Thunberg vorig jaar op 15-jarige leeftijd maandenlang postvatte voor het parlement van Zweden om aandacht te vragen voor de problematiek van de klimaatverandering.