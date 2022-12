Nieuwe versoepelingen in verschillende Chinese steden

Verschillende Chinese steden hebben het strenge ‘zerocovidbeleid’ vrijdag verder versoepeld, wegens het aanhoudende en ongeziene protest voor meer vrijheid. De versoepelingen houden vooral verband met het niet langer dagelijks testen op een coronabesmetting. Ook de verfoeide quarantaineregels worden hier en daar versoepeld.

Het voorbije weekend werd er in verschillende steden nog gemanifesteerd tegen het zerocovidbeleid van president Xi Jinping, dat nu al bijna drie jaar duurt. De autoriteiten pakten betogers op in onder meer Shanghai. Dergelijke protesten zijn tamelijk ongezien in het communistische China.

In de metropool Chengdu in het zuidwesten van China, wordt vanaf vrijdag niet langer een negatieve test gevraagd om zich op publieke plaatsen te begeven of bij gebruik van de metro. Een groene code die aangeeft dat men niet naar hoogrisicogebied is afgereisd, volstaat.

In Peking hebben de autoriteiten vrijdag aan de ziekenhuizen gevraagd om ook mensen die geen negatieve PCR-test kunnen voorleggen, te behandelen. In het verleden vielen er nog doden doordat een behandeling was geweigerd of te laat was opgestart: onlangs stierf een vier maanden oude baby die met haar vader in quarantaine zat.

In Urumqi in het noordwesten van China, waar tien mensen in lockdown omkwamen bij een brand, zullen de supermarkten, hotels en restaurants vanaf vrijdag geleidelijk weer openen, zegden de autoriteiten. Delen van de stad met vier miljoen inwoners zijn al sinds begin augustus in lockdown, één van de langste in het land.

Andere steden zoals de technologische hub Shenzhen in het zuiden van China, versoepelden de voorbije dagen reeds. En ook vanuit het centrale bestuur kwamen er positieve tekenen. Zo zei de Chinese vicepremier Sun Chunlan eerder deze week dat er “een nieuwe fase in de pandemie is aangebroken”.