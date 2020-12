De huidige Knesset wordt ontbonden, nadat in Israël dinsdag geen begrotingsakkoord bereikt werd. Dat betekent dat er voor de vierde keer in twee jaar verkiezingen komen.

Een wetsvoorstel om de Likoedpartij van premier Benjamin Netanyahu en de centrumalliantie Blauw-Wit van minister van Defensie Benny Gantz een week extra de tijd te geven, kwam in het parlement niet verder dan 49 van de 120 stemmen.

De centrumalliantie Blauw-Wit van minister van Defensie Benny Gantz had een wetsontwerp voorgelegd dat moest toelaten om de uiterste termijn voor het indienen van de begroting uit te stellen. Volgens het voorstel zou de deadline voor de goedkeuring van de begroting van 2020 worden opgeschoven van 23 december naar 31 december. Voor de begroting van volgend jaar kon nog gewacht worden tot 5 januari 2021.

Blauw-Wit en premier Netanyahu's Likoedpartij zijn het al geruime tijd oneens over het uitwerken van de begroting. In het coalitieakkoord was overeengekomen dat de regering een begroting voor 2020 en 2021 zou vaststellen. Netanyahu wilde dat uiteindelijk toch niet omdat hij vanwege de coronacrisis alleen voor dit jaar een begroting wilde vaststellen.

Critici stellen dat Netanyahu wil voorkomen dat hij in de komende herfst als premier plaats moet maken voor Gantz, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

Naast de problemen is er ook nog de strafzaak wegens corruptie die tegen Netanyahu loopt. Gantz beschuldigt zijn coalitiepartner ervan dat die alles doet om onder die rechtszaak uit te komen.

Naar verwachting vinden er op 23 maart nieuwe verkiezingen plaats.

