Net geen jaar na de presidentsverkiezingen die tot een politieke chaos in het land hebben geleid, kunnen de Bolivianen zondag opnieuw naar de stembus trekken om een staatshoofd te kiezen. De stembusgang moet een einde maken aan de politieke crisis in het Andesland, maar tegelijkertijd wordt ook gevreesd voor nieuw geweld.

De vorige presidentsverkiezingen in Bolivia, die plaatsvonden op 20 oktober 2019, zijn uitgedraaid op chaos. De uittredend linkse president Evo Morales won die verkiezingen, maar de oppositie beschuldigde hem van fraude. Dat leidde tot weken van grootschalige protesten, waarop Morales besloot op te stappen en het land te ontvluchten. Bolivia wordt sindsdien geleid door een interim-regering. De aanhangers van Morales en van zijn partij MAS spreken van een staatsgreep.

De vraag is dan ook of de verkiezingen deze keer transparanter zullen verlopen. Er wordt gevreesd dat de bekendmaking van het resultaat opnieuw tot geweld kan leiden. De voorbij weken waren er ook al verschillende meldingen van geweld tegen kandidaten of leden van de verkiezingsrechtbank.

Ballingschap

Morales, die president was van 2006 tot 2019, verblijft momenteel in ballingschap in Argentinië. De eerste inheemse president van het land is daardoor geen kandidaat meer. Maar vanop 2.500 kilometer afstand werpt hij wel nog altijd heel wat gewicht in de schaal. De MAS-kandidaat, gewezen minister van Economie Luis Arce, leidt dan ook in de peilingen met 33,6 procent van de stemmen.

De voornaamste tegenstand moet komen van centrumkandidaat Carlos Mesa. De vroegere president (2003-2005) was vorig jaar al de belangrijkste tegenstander van Morales. Deze keer haalt hij volgens de peilingen 26,8 procent van de stemmen.

Ultraconservatieve katholiek

De vier overige kandidaten lijken maar weinig kans te maken op het presidentschap. Toch kan ook de ultraconservatieve katholieke leider Luis Fernando Camacho, die in de peilingen op de derde plaats wordt gezet, mogelijk nog een belangrijke rol spelen. Camacho is de kandidaat die opkomt voor blanke elite in het land. Als er een tweede ronde komt, kunnen zijn steminstructies wel eens van doorslaggevend belang blijken.

Jeanine Añez, die na het vertrek van Morales interim-president werd, is geen kandidaat.

In de eerste stemronde van de Boliviaanse presidentsverkiezingen kan een kandidaat de overwinning in de wacht slepen wanneer hij meer dan de helft van de stemmen haalt, of meer dan 40 procent én een voorsprong van tien procentpunten op de tweede. Een eventuele tweede ronde vindt plaats op 29 november.

Naast presidentsverkiezingen, vinden zondag ook parlementsverkiezingen plaats in Bolivia.

