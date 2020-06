Mensen die veroordeeld worden voor misdaden die vallen onder de nieuwe Chinese wet voor nationale veiligheid, die het land ook wil opleggen aan Hongkong, kunnen levenslange gevangenisstraf krijgen. Dat zeggen bronnen aan The South China Morning Post (SCMP).

Het Chinese parlement buigt zich op dit moment over de omstreden wet en naar verwachting wordt die binnenkort aangenomen. Twee bronnen laten aan SCMP weten dat op het pleiten voor afscheiding van China, ondermijning, terrorisme en het heulen met buitenlandse troepen om de nationale veiligheid in gevaar te brengen straks een maximumstraf van levenslang staat. Eerder was er sprake van dat dergelijke vergrijpen met tien jaar zouden worden bestraft.

Internationaal is eerder al met grote bezorgdheid gereageerd op de nieuwe wet. Deze zou feitelijk het einde betekenen voor de onafhankelijke rechtspraak en het zelfbestuur in Hongkong. De welvarende metropool en voormalige Britse kolonie behoort sinds 1997 tot China, maar heeft wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement.

China heeft eerder al bevestigd dat de nieuwe wet boven het onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong gaat. De bedoeling is een organisatie in de metropool op te zetten die inlichtingen verzamelt en die misdaden tegen de nationale veiligheid afhandelt.

Het Chinese parlement buigt zich op dit moment over de omstreden wet en naar verwachting wordt die binnenkort aangenomen. Twee bronnen laten aan SCMP weten dat op het pleiten voor afscheiding van China, ondermijning, terrorisme en het heulen met buitenlandse troepen om de nationale veiligheid in gevaar te brengen straks een maximumstraf van levenslang staat. Eerder was er sprake van dat dergelijke vergrijpen met tien jaar zouden worden bestraft. Internationaal is eerder al met grote bezorgdheid gereageerd op de nieuwe wet. Deze zou feitelijk het einde betekenen voor de onafhankelijke rechtspraak en het zelfbestuur in Hongkong. De welvarende metropool en voormalige Britse kolonie behoort sinds 1997 tot China, maar heeft wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement. China heeft eerder al bevestigd dat de nieuwe wet boven het onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong gaat. De bedoeling is een organisatie in de metropool op te zetten die inlichtingen verzamelt en die misdaden tegen de nationale veiligheid afhandelt.