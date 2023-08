Nieuwe studie: Reddingsoperaties op zee moedigen oversteek van migranten niet aan

De reddingsoperaties voor migranten in het centrale deel van de Middellandse Zee hebben geen invloed op pogingen om over te steken. Dat blijkt donderdag uit een nieuw gepubliceerde studie.

De centrale Middellandse Zee tussen de kusten van Noord-Afrika en Italië is de gevaarlijkste migratieroute ter wereld. Sinds 2014 zijn er volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) meer dan 20.000 migranten verdronken of vermist geraakt toen ze Europa illegaal probeerden te bereiken.

Zoek- en reddingsoperaties op zee zijn het onderwerp van een ‘levendige controverse binnen de Europese Unie’, waarbij sommigen beweren dat migranten worden aangemoedigd om de oversteek te maken als ze denken dat ze gered zullen worden in het geval van een schipbreuk, aldus een studie gepubliceerd in Scientific Reports. Wetenschappers wilden daarom uitzoeken of reddingen door ngo’s of regeringen een “aantrekkende factor” zijn voor migranten.

Over een periode van 2011 tot 2020 verzamelden ze daarom gegevens van het Europese grensagentschap van de EU (Frontex), de Tunesische en Libische kustwacht, de IOM en de Nederlandse ngo United for intercultural action, die de identiteiten van slachtoffers verzamelt.

Uit de resultaten blijkt dat het aantal zeereizen niet afhankelijk is van het aantal reddingen. ‘Er is geen verband tussen het redden van levens op zee en migratiestromen’, vertelde Julian Wucherpfenning, co-auteur van het onderzoek. ‘Een oorzakelijk verband is niet vastgesteld, zelfs niet tijdens de grootste reddingsoperaties, zoals de operatie “Mare Nostrum” van de Italiaanse marine, die tussen 2013 en 2014 meer dan 100.000 mensen redde in de Middellandse Zee’, voegde hoofdauteur Alejandra Rodriguez Sanchez nog toe.

Aan de andere kant hebben conflicten, natuurrampen en de prijs van basisproducten in de landen van herkomst invloed gehad op het aantal overtochten, aldus de onderzoekers. Het weer op de dag van inscheping had eveneens invloed. Tot slot is het aantal overtochten gedaald sinds 2017, toen de kustwacht begon met het onderscheppen en terugsturen van migrantenboten naar Libië, met steun van de EU.