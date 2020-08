De nieuwe snelwegbrug van Genua is maandag officieel ingehuldigd, in bijzijn van de Italiaanse premier en president. De structuur uit staal en beton vervangt de Morandibrug, die twee jaar geleden instortte met 43 doden tot gevolg.

De brug is meer dan een kilometer lang en werd ontworpen door de in Genua geboren toparchitect Renzo Piano. 'Vanuit een wonde die moeilijk geneest, rijst het symbool van een nieuw Italië', schreef premier Giuseppe Conte voor de ceremonie op Facebook.

De plechtigheid startte met het lezen van de namen van de 43 slachtoffers die vielen bij het instorten van de Morandibrug, gevolgd door een minuut stilte en toespraken. President Sergio Mattarella sprak ook met de familieleden van de slachtoffers, hoewel sommigen van hen weigerden te komen.

De Morandibrug werd door de plaatselijke bewoners weleens vergeleken met de Brooklyn Bridge in New York. De ramp schokte Italië, dat hierdoor geconfronteerd werd met de slechte staat van zijn wegeninfrastructuur. De openbaar aanklager onderzoekt de instorting en het eventuele gebrekkige onderhoud van de brug nog altijd.

De nieuwe brug heet Ponte San Giorgio, en werd vernoemd naar Genua's patroonheilige George. Het kostte heel wat kunst- en vliegwerk om de nieuwe brug op twee jaar tijd af te werken. Behalve op Kerstmis werd er constant aan de brug gewerkt, zelfs tijdens de coronacrisis.

Het bouwwerk herstelt de verbinding van de stad met de luchthaven en havens. Over het viaduct loopt ook een belangrijke route naar Frankrijk. Het verkeer zal de brug pas ten vroegste vanaf woensdag mogen oversteken. (Belga )

