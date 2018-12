Nieuwe 'shutdown' dreigt: 'Trump tekent begrotingswet niet zonder geld voor muur'

Dat kondigde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, aan na een noodvergadering met Trump.

'De president vertelde ons dat hij de wet die gisteren uit de Senaat kwam, niet zal tekenen vanwege zijn legitieme bezorgdheid over de veiligheid van de grenzen,' aldus Ryan op een persmoment.

Shutdown

De Amerikaanse Senaat keurde woensdag een voorlopige begrotingswet goed, die voldoende overheidsfinanciering voorziet tot 8 februari.

Door de weigering van Trump om groen licht te geven, dreigt na vrijdag een zogenaamde 'shutdown', waarbij de Amerikaanse regering zonder geld komt te zitten en overheidsdiensten gesloten moeten worden.

Amendement

The Washington Post schrijft dat Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden nu een amendement aan de wet zullen proberen toe te voegen, om de door Trump gevraagde vijf miljard dollar voor de muur toe te voegen.

De Democraten hebben echter al aangegeven dat ze dit niet zouden aanvaarden, waardoor het ernaar uitziet dat de wet allicht niet in het Huis van Afgevaardigden en zeker niet in de Senaat goedgekeurd zal worden.

Tweets

Trump zelf twitterde donderdag: 'De muur is mij beloofd tegen het einde van dit jaar. Het is niet gebeurd. We strijden voor de beveiliging van de grenzen van andere landen, maar niet voor ons geliefde USA. Niet goed!'

Eerder klonk het al: 'De Democraten, die weten dat de muur nodig is voor de beveiliging van onze grens, plaatsen politiek belang boven dat van het land.'

When I begrudgingly signed the Omnibus Bill, I was promised the Wall and Border Security by leadership. Would be done by end of year (NOW). It didn’t happen! We foolishly fight for Border Security for other countries - but not for our beloved U.S.A. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018