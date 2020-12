De Jemenitische president Abd Rabu Mansour Hadi heeft zaterdag een nieuwe regering ingezworen die tot stand kwam dankzij een akkoord over de deling van de macht, dat door Saoedi-Arabië bewerkstelligd werd.

In de 24 leden tellende regering is de separatistische STC (Southern Transitional Council) opgenomen in een poging de machtsstrijd te beëindigen tussen de separatisten en zij die loyaal zijn aan Hadi. De regeringsleden legden de eed af op een ceremonie in de Saoedische hoofdstad Riyad, waar Hadi verblijft. De president, die door Saoedi-Arabië gesteund wordt, riep de nieuwe regering op als één team te handelen en prioriteit te geven aan de economische ellende in het verarmde land. STC wordt door de Verenigde Arabische Emiraten gesteund en maakt deel uit van de coalitie die tegen de Houthi-rebellen vecht.

