Op de derde dag van zijn ambtstermijn en na uren van onzekerheid is de regering van de nieuwe president van Peru, Pedro Castillo, gevormd. Minister van Economie Pedro Francke en minister van Justitie Aníbal Torres zijn als laatsten beëdigd, meldt de Peruaanse krant El Comercio.

Francke wilde eerst geen deel uit maken van de regering omdat hij het niet eens was met de benoeming van zijn partijgenoot Guido Bellido tot regeringsleider. Die benoeming is omtreden omdat Bellido mogelijk banden heeft met de guerrillaorganisatie Sendero Luminoso. Na intensieve onderhandelingen met onder meer Castillo heeft Francke de post toch aanvaard. Toch zal de linkse president het niet gemakkelijk hebben.

Zijn partij Perú Libre heeft namelijk geen meerderheid in het Congres. Castillo moet dus allianties smeden om zijn agenda door te drukken. De 51-jarige marxistische dorpsonderwijzer legde woensdag de eed af als president. Hij won bij de verkiezingen nipt van de rechts-populistische Keiko Fujimori. Die diende verschillende klachten in tegen de verkiezingsuitslag, waardoor Castillo pas een week voor zijn beëdiging officieel als winnaar van de verkiezingen werd uitgeroepen.

