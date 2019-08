Een nieuw voorstel van het Amerikaanse ministerie van Werk heeft onrust veroorzaakt. Het zou voor bepaalde werkgevers met religieuze overtuigingen een vrijgeleide zijn om te discrimineren.

De regering van Trump wil voorschriften verduidelijken en maximale bescherming bieden aan werkgevers met religieuze overtuigingen. Verwacht wordt dat de nieuwe regel donderdag formeel wordt gepubliceerd. Bepaalde werkgevers, zoals in het onderwijs, zouden mensen kun aannemen en ontslagen op basis van hun geloof.

'Nog maar eens geeft de Trump-regering de toestemming voor discriminatie in de naam van religie', verklaart de American Civil Liberties Union in een mededeling. De organisatie laat weten dat ze de regel zal aanvechten in de rechtbank.

Volgens het ministerie van Werk zal de regelgeving discriminatie niet toestaan tegen beschermde statuten, zoals ras. Maar men vreest dat mensen van de LGBT-gemeenschap wel nog gediscrimineerd zullen worden.

Volgens de Human Rights Campaign, een organisatie die toeziet op de rechten van lgbt's, zal dit voorstel 'grote gaten slaan in de bestaande bescherming' van homoseksuelen en andere seksuele minderheden. Veel van de bestaande regels werden ingevoerd door de voormalige president Barack Obama.

'De regel die vandaag voorgesteld is, helpt de civiele rechten van religieuze werkgevers te beschermen', verklaart minister van Werk Patrick Pizzella.

De voorbije jaren hebben werkgevers en bedrijven meer religieuze rechten gekregen. Zo kan een bakker weigeren een taart te maken voor een homoseksueel koppel of kan een bedrijf weigeren anticonceptie aan te bieden als deel van de gezondheidszorg.