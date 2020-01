De Bolivianen trekken op 3 mei naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Dat maakte het Hooggerechtshof van het land bekend.

De verkiezingen moeten een einde maken aan de chaos die is ontstaan na de controversiële presidentsverkiezingen van 20 oktober.

Evo Morales riep zich in oktober uit tot winnaar, maar moest na massale protesten ontslag nemen. Hij is intussen in ballingschap in Mexico.