De voormalige dorpsonderwijzer Pedro Castillo is woensdag ingezworen als nieuwe president van Peru. Hij zei dat hij een einde wilde maken aan de corruptie in het land en kondigde een grondwetshervorming aan.

'Ik zweer voor God, mijn familie, de boeren, de inheemse volkeren (...), de vissers, de dokters, de kinderen, de tieners dat ik mijn plicht als president van de republiek zal uitoefenen", zei de nieuwe linkse president in het parlement.

'Ik zweer ten overstaan van het volk van Peru te zorgen voor een land zonder corruptie en voor een nieuwe grondwet', voegde hij eraan toe.

De eedaflegging vond plaats op de dag dat het 33 miljoen inwoners tellende Andesland het tweehonderdjarig bestaan van zijn onafhankelijkheid viert. Festiviteiten zijn gepland tot vrijdag.

De ceremonie werd bijgewoond door koning Felipe VI van Spanje, zes presidenten uit de regio, de Amerikaanse minister van Onderwijs Miguel Cardona en de voormalige Boliviaanse leider Evo Morales.

De 51-jarige voormalige vakbondsman, die zijn hele carrière op een plattelandsschool in het noorden van het land heeft doorgebracht, werd pas tien dagen geleden officieel uitgeroepen tot winnaar van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 6 juni.

De nieuwe president zal het hoofd moeten bieden aan de coronacrisis, die het land zwaar heeft getroffen, en de economie, die in 2020 met 11,12 procent is gedaald, nieuw leven moeten inblazen.

Peru heeft meer dan 195.000 overlijdens door COVID-19 geregistreerd, het hoogste sterftecijfer ter wereld in verhouding tot de bevolking.

