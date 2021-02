De parlementsleden stemden in de Senaat over Draghi's heropbouwprogramma voor een land dat getroffen is door een economische en gezondheidscrisis. Draghi beloofde eerder op de dag 'de pandemie met alle middelen te bestrijden'.

In de Senaat kreeg hij 262 van de 304 parlementsleden achter zich, 40 onder hen stemden tegen. Donderdag volgt een tweede stemming, in het Lagerhuis. Daar worden evenmin problemen verwacht voor de vroegere topman van de Europese Centrale Bank.

In zijn toespraak had Draghi opgeroepen om het land herop te bouwen binnen een meer geïntegreerde Europese Unie. 'Zoals de regeringen meteen na een oorlog, hebben we de verantwoordelijkheid om een nieuw herstel te lanceren', zei hij bij de voorstelling van zijn programma voor het parlement.

Zaterdag had Draghi de fakkel overgenomen van Giuseppe Conte. De nieuwe premier moet zijn land uit een economische en gezondheidscrisis halen. Er zijn al bijna 100.000 mensen gestorven aan het coronavirus en de Italiaanse economie kende in 2020 een krimp van 8,9 procent, een van de zwaarste terugvallen van het bruto binnenlands product in de eurozone.

Hij benadrukte woensdag dat het zijn voornaamste taak is om op alle mogelijke manieren de pandemie te bestrijden.

