Meningen lijken steeds verder uit elkaar te liggen. En ideeën die even geleden nog extreem waren, lijken nu mainstream. Knack en het Hannah Arendt Instituut presenteren de nieuwe podcastreeks 'Gemene delers'.

We gaan op zoek naar wat ons nog bindt in tijden van extremen. Wat drijft de verharding van onze ideeën? En kunnen we het tij nog keren?

Ruben Mersch spreekt met activisten, wetenschappers, comedians en journalisten. Ze analyseren de subtiele en radicale veranderingen in taal, humor, mediagebruik, politiek én in ons denken.

Zijn we zonder het te beseffen allemaal aan het radicaliseren? En waar leidt dat toe? In deze podcast zoeken we het uit.

Vanaf 4 februari op knack.be, hannah-arendt.institute of in je favoriete podcastapp.

We gaan op zoek naar wat ons nog bindt in tijden van extremen. Wat drijft de verharding van onze ideeën? En kunnen we het tij nog keren?Ruben Mersch spreekt met activisten, wetenschappers, comedians en journalisten. Ze analyseren de subtiele en radicale veranderingen in taal, humor, mediagebruik, politiek én in ons denken. Zijn we zonder het te beseffen allemaal aan het radicaliseren? En waar leidt dat toe? In deze podcast zoeken we het uit.Vanaf 4 februari op knack.be, hannah-arendt.institute of in je favoriete podcastapp.