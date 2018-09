Nieuwe partij Puigdemont ziet op 27 oktober het daglicht

Het initiatief, dat in juli werd voorgesteld, draagt de naam 'Nationale Oproep voor de Republiek' en heeft de ambitie om uit te groeien tot een nieuwe onafhankelijkheidsgezinde partij die alle drie de huidige facties opslorpt. De partij verzekert al 50.000 sympathisanten te tellen. De partij zal op 27 oktober voorgesteld worden op een conventie, gevolgd door een congres in december. In mei 2019 zijn er dan gemeenteraads- en Europese verkiezingen. Na het referendum van eind oktober vorig jaar vluchtte Puigdemont naar België.

Het Spaanse gerecht wilde hem vervolgen wegens het organiseren van het referendum, wat gelijkstaat met rebellie. Puigdemont vluchtte naar België. In maart werd hij, op de terugweg van Finland, opgepakt door de Duitse politie. De Duitse rechter besliste vier maanden later echter om Puigdemont enkel uit te leveren aan Spanje voor misbruik van overheidsgeld, en niet voor rebellie. Spanje trok daarop het aanhoudingsbevel in. Sindsdien kan hij zich vrij verplaatsen, behalve in Spanje, waar hij meteen opgepakt kan worden. Intussen woont Puigdemont opnieuw in België.