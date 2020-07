In de Servische hoofdstad Belgrado zijn een groep jonge demonstranten vrijdagavond met geweld binnengedrongen in het parlement. Ze vielen ook de politie aan.

Het protest was enkele uren eerder begonnen en verliep aanvankelijk vreedzaam. Dat veranderde toen een groep jonge mannen zich een weg baande voorbij de betogers die tegen geweld zijn, en via een onbewaakte deur het parlement binnengingen.

De politie die binnen opgesteld stond drong hen terug, en vormde een ketting om de betogers tegen te houden. Een half uur lang werden ze bekogeld met flessen en stenen. De politie had klaarblijkelijk het bevel gekregen om zich terughoudend op te stellen, want op geen enkel moment zette ze traangas in. Vrijdag is al de vierde avond van protesten op rij, en tijdens de eerste twee avonden werd traangas wel veelvuldig gebruikt.

Duizenden Serviërs komen op straat om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de regering. President Aleksandar Vucic trok een eerder aangekondigde lockdown tijdens het weekend in, maar verving die wel door andere maatregelen. Zo zijn bijeenkomsten met meer dan tien mensen verboden in de hoofdstad, omdat het aantal coronabesmettingen toeneemt.

De betogers verwijten de regering die nieuwe piek te hebben veroorzaakt door te snel de coronamaatregelen te versoepelen. In mei konden voetbalwedstrijden, religieuze evenementen en privébijeenkomsten weer doorgaan, en op 21 juni werden verkiezingen georganiseerd. De betogers eisen het ontslag van hun president, die ze ook te autocratisch vinden.

