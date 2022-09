Nieuwe koning wordt officieel Charles III

De nieuwe koning Charles krijgt officieel de benaming Charles III. Dat heeft de Britse premier Liz Truss bekendgemaakt. En dat werd ook officieel bevestigd door Clarence House, de residentie van Charles.

De nieuwe koning had de keuze, zijn volledige naam luidt Charles Philip Arthur George.

Ook Elizabeths kleinzoon prins William en zijn echtgenote prinses Catherine krijgen nieuwe titels. Nu de voormalige kroonprins Charles de nieuwe koning is, is prins William de nieuwe troonopvolger.

Naast hertog van Cambridge, is prins William ook hertog van Cornwall, graaf van Chester en hertog van Rothesay. Prinses Catherine draagt de vrouwelijke titels. De naam van hun Instagram-account is al aangepast naar ‘Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge’.

Prins William wordt later mogelijk ook nog prins van Wales. Die titel is tradtioneel een geschenk van de vorst. Zijn vader Charles werd op negenjarige leeftijd prins van Wales