Nieuwe klimaatcommissie van start in Den Haag

Onder de gasten zijn voormalig VN-chef Ban Ki-moon en Wereldbank-directeur Kristalina Georgieva. Bill Gates spreekt de genodigden toe via een videoverbinding. Ban, Georgieva en Gates zijn de voorzitters van de nieuwe commissie.

Na afloop brengt Ban een bezoek aan de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima op paleis Noordeinde. De Nederlandse Premier Rutte en minister Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen zijn ook bij de lancering.

Bij de bouw van het nieuwe hoofdkwartier van de commissie in Rotterdam zei Van Nieuwenhuizen onlangs: 'Klimaatverandering heeft gevolgen voor ons allemaal. We kunnen niet wachten tot maatregelen tegen klimaatverandering effect hebben. We zitten nu in de problemen, dus moeten we nu in actie komen.'

Nederland begint met de commissie met twaalf andere landen. Een daarvan is de Marshalleilanden, een groep koraaleilanden in de Grote Oceaan tussen Hawaï en Australië. De eilanden dreigen deze eeuw te verdwijnen onder de stijgende zeespiegel. Vrijwel het hele land ligt op zeeniveau. Het hoogste punt is een 14 meter hoog heuveltje.