De nieuwe Japanse premier Fumio Kishida heeft zondag een ritueel offer gestuurd naar het omstreden shintoschrijn van Yasukuni. Dat heeft een woordvoerder van het schrijn meegedeeld. De plaats is controversieel omdat ze voor velen symbool staat voor het militaristische verleden van Japan.

Kishida, die sinds 4 oktober premier van Japan is, stuurde het offer naar aanleiding van het herfstfestival van het schrijn, aldus de zegsman. Het tweedaagse festival start maandag. Kishida zou volgens persbureau Kyodo niet de intentie hebben om persoonlijk naar Yakusuni te gaan. Shinzo Abe is tot dusver de laatste premier in functie die dat deed, in 2013. Daarvoor kreeg hij toen zelfs kritiek van de VS, nochtans een nauwe bondgenoot van Japan.

In het Yasukuni-schrijn worden 2,5 miljoen soldaten herdacht die sneuvelden in conflicten van Japan sinds het einde van de negentiende eeuw tot 1945. Maar het vereert ook Japanse officieren en politici die veroordeeld zijn voor oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bovendien zijn China en Zuid-Korea, die hebben geleden onder het militarisme van Japan in de eerste helft van de twintigste eeuw, er niet mee opgezet dat Japanse politici herhaadelijk hulde brengen aan het schrijn.

Kishida, die sinds 4 oktober premier van Japan is, stuurde het offer naar aanleiding van het herfstfestival van het schrijn, aldus de zegsman. Het tweedaagse festival start maandag. Kishida zou volgens persbureau Kyodo niet de intentie hebben om persoonlijk naar Yakusuni te gaan. Shinzo Abe is tot dusver de laatste premier in functie die dat deed, in 2013. Daarvoor kreeg hij toen zelfs kritiek van de VS, nochtans een nauwe bondgenoot van Japan. In het Yasukuni-schrijn worden 2,5 miljoen soldaten herdacht die sneuvelden in conflicten van Japan sinds het einde van de negentiende eeuw tot 1945. Maar het vereert ook Japanse officieren en politici die veroordeeld zijn voor oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bovendien zijn China en Zuid-Korea, die hebben geleden onder het militarisme van Japan in de eerste helft van de twintigste eeuw, er niet mee opgezet dat Japanse politici herhaadelijk hulde brengen aan het schrijn.