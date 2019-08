De vorming van een nieuwe Italiaanse regering met de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij (Partito Democratico, PD) is 'geen wandeling in het park', maar 'één iets is alvast duidelijk: Salvini is geïsoleerd en verslagen'. Dat heeft PD-partijleider Nicola Zingaretti woensdag gezegd.

Na een hapering in de coalitiegesprekken, die vast leken te lopen op de eis van de Vijfsterrenbeweging dat Giuseppe Conte mag aanblijven als premier, werden de onderhandelingen dinsdagmiddag hervat. Woensdag raakte dan bekend dat de PD Conte steunt als premier. In een toespraak voor zijn partij trachtte PD-leider Zingaretti zijn leden woensdag warm te maken voor een regering met de Vijfsterrenbeweging. 'Laten we een einde maken aan deze periode van haat, wrok, doortraptheid en egoïsme. Laten we opnieuw de veiligheid, de wettelijkheid en het welzijn van de mensen centraal stellen, zonder telkens weer zondebokken te zoeken.' De nieuwe Italiaanse regering, zei Zingaretti, 'zal het imago van de Italiaanse politiek veranderen'.

De speech van de PD-leider kan gelden als een stevige vingerwijzing naar Matteo Salvini, de sterke man van de extreemrechtse Lega die het voorbije jaar vicepremier was en zich vooral met een hard asiel- en migratiebeleid in de kijker werkte. Nadat Salvini de stekker uit de regering had getrokken, startten de PD en de Vijfsterrenbeweging coalitiegesprekken op. Die 'waren en blijven moeilijk' en zijn 'geen wandeling in het park', aldus Zingaretti, maar 'één iets is alvast duidelijk: Salvini, de grootste protagonist en misschien ook het grootste gevaar (voor Italië), is geïsoleerd en verslagen'.

Later op woensdag zei de leider van de Vijfsterrenbeweging, Luigi Di Maio, dat er met de PD een 'politiek' akkoord is om Giuseppe Conte te laten aanblijven als premier en dat Conte een 'garantie' is voor het beleid dat zijn partij geïmplementeerd wil zien, zo berichtte het Italiaanse persbureau Ansa. Hij voegde eraan toe dat president Sergio Mattarella van dat akkoord op de hoogte is gebracht en dat hij een aanbod van zijn vroegere coalitieparter, de Lega, heeft afgewezen om zelf premier te worden, in ruil voor een hernieuwing van de coalitie.

Nog volgens De Maio zijn links en rechts 'voorbijgestreefd' en is zijn Vijfsterrenbeweging 'post-ideologisch'. Hij benadrukte in verband met de nieuwe regering dat 'programma's in de eerste plaats komen', 'voor namen' (van ministers). Er is wel 'polemiek' geweest rond zijn aandringen om vicepremier te blijven. Luidens Ansa zou de president nog vandaag/woensdag een mandaat aan Conte geven.