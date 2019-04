Nieuwe explosies na ontdekking springstoffen in Sri Lanka

In een woning in Sammanthurai, in het oosten van Sri Lanka, heeft de politie vrijdagavond verschillende springstoffen en materiaal om bommen te fabriceren gevonden. Even later waren drie explosies te horen in de woning en een schietpartij. Dat meldt de politie. Zeven jonge moslims werden opgepakt.

© Reuters