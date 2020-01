Dat hebben de Franse vakbonden woensdagavond in een communiqué laten weten. Bedoeling is dat er opnieuw wordt gestaakt en gemanifesteerd.

In verschillende Franse steden kwamen woensdag opnieuw duizenden mensen op straat tegen de pensioenhervorming die de regering van president Emmanuel Macron wil doorvoeren. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden ruim 108.000 manifestanten geteld. Het ging om de achtste dag van acties sinds de vakbonden begin december voor het eerst op straat kwamen tegen de aangekondigde hervormingen. Volgens een telling van de Franse autoriteiten was woensdagmiddag 0,58 procent van de ambtenaren aan het staken, tegenover 4,42 procent op de vorige actiedag, 24 januari. Toen telde Binnenlandse Zaken 249.000 betogers.

De regering lanceerde vorige week wel al de wet voor de pensioenhervorming. Donderdag houden vakbonden en regering nieuw overleg, over hoe de pensioenhervorming gefinancierd moet worden.

