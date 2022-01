Ook na de jaarwissel blijft de Britse premier Boris Johnson achtervolgd worden door vermoedelijke overtredingen van de coronaregels. Volgens de krant The Mirror zou Johnson na een hoogrisicocontact bij het opnemen van zijn nieuwjaarstoespraak eind 2020 niet in quarantaine zijn gegaan.

Johnson zou zich toen op minder dan twee meter afstand bevonden hebben van een cameraman die geen mondmasker droeg en nadien positief testte op COVID-19. Volgens de toenmalige regels zou een hoogrisicocontact dan tien dagen in quarantaine moeten, iets wat Johnson dus niet zou hebben gedaan.

Een woordvoerder van de Britse regering ontkende dat het contact zo nauw was en voegde eraan toe dat het ook minder dan 15 minuten duurde, waardoor Johnson niet in quarantaine is gegaan. Volgens The Mirror suggereren foto's op het officiële account van Downing Street op het Flickr-fotonetwerk echter een langer en nauwer contact.

De afgelopen weken drongen meerdere onthullingen van The Mirror en andere Britse media Johnson in het nauw. Zo zouden tijdens de strikte lockdown in het land eind 2020 meerdere kerstfeestjes hebben plaatsgevonden in Downing Street.

