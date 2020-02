Met de British Conservation Alliance heeft het Verenigd Koninkrijk een organisatie die klimaatverandering op de conservatieve politieke agenda moet plaatsen. Voorzitter is Christopher Barnard, zoon van de Nederlandse dichter Benno Barnard.

Ook conservatieven geven om het milieu. Met die boodschap werd in september van vorig jaar de British Conservation Alliance boven de doopvont gehouden. De BCA, die zowel conservatief als libertair gezinde studenten en jongeren wil verenigen, krijgt de steun van voormalig Brits klimaatminister Amber Rudd, die minister van Energie en Klimaatverandering was van 2015 tot 2016. Voorzitter is Christopher Barnard (21), student politieke geschiedenis aan de London School of Economics en zoon van de Nederlandse dichter en voormalig Knack-columnist Benno Barnard.

...

Ook conservatieven geven om het milieu. Met die boodschap werd in september van vorig jaar de British Conservation Alliance boven de doopvont gehouden. De BCA, die zowel conservatief als libertair gezinde studenten en jongeren wil verenigen, krijgt de steun van voormalig Brits klimaatminister Amber Rudd, die minister van Energie en Klimaatverandering was van 2015 tot 2016. Voorzitter is Christopher Barnard (21), student politieke geschiedenis aan de London School of Economics en zoon van de Nederlandse dichter en voormalig Knack-columnist Benno Barnard.Noem de BCA geen denktank of lobbygroep, benadrukt de jonge Barnard. 'Wij zijn een netwerk dat studenten van 24 Britse universiteiten verenigt. We zijn momenteel de procedure aan het doorlopen om erkend te worden als liefdadigheidsorganisatie.'Met de British Conservation Alliance wil Barnard een ander geluid laten horen in het klimaatdebat. 'We willen jonge conservatieven en libertairen tonen dat je niet links hoeft te zijn om bekommerd te zijn over klimaatverandering', zegt Barnard. 'We willen met dit initiatief vooral centrumlinks en centrumrechts aan de tafel krijgen. Het huidige klimaatdebat stikt van de apocalyptische uitspraken die niet alleen onwetenschappelijk zijn, maar ook politiek geladen. Ik erger mij dood aan een beweging als Extinction Rebellion, die beweren dat de planeet in 2030 onbewoonbaar dreigt te worden. Sorry, maar dat is gewoon niet waar.'Barnard ontleende het idee aan de American Conservation Coalition, een vereniging van jonge gematigde Republikeinen die de Republikeinse Partij wil aanzetten om het klimaatvraagstuk ernstig te nemen. Want conservatieven hebben een geloofwaardigheidsprobleem in het klimaatdebat, vindt Barnard. 'Links is er zeer goed in geweest om het thema te monopoliseren. Daardoor hebben de traditionele conservatieve partijen, vooral in Amerika, de andere kant van het debat gekozen en zijn ze het klimaatprobleem zelfs gaan ontkennen. Daardoor zitten jonge conservatieven nu gevangen tussen twee extremen: ofwel zijn we over tien jaar allemaal dood, ofwel bestaat het klimaatprobleem niet.'Volgens Barnard heeft de klimaatbeweging een nadrukkelijk linkse politieke agenda. 'Neem nu de Green Deal die Alexandria Ocasio Cortez in Amerika voorstelt. Als je dat leest, gaat het enkel over ongelijkheid, racisme, sociale rechtvaardigheid en ziekteverzekeringen. Dat zijn misschien wel grote problemen, maar ik zie niet in wat dat allemaal met klimaatverandering te maken heeft. Ze gebruiken het klimaatdebat als een alibi om sociale ideeën te verspreiden. Wij zijn vooral pragmatisch. Wat heeft het meeste effect? Bedrijven ervan overtuigen dat iedereen, dus ook zij, belang hebben bij de bestrijding van de gigantische vervuiling en de klimaatverandering.' Om dat linkse verhaal te counteren, wil Barnard resoluut inzetten op technologie. De BCA focust in het bijzonder op in het bijzonder op kernenergie. Barnard: 'Er sterven jaarlijks meer mensen bij het installeren van zonnepanelen dan van kernenergie. De angst voor kernrampen is volslagen irrationeel.' De kernramp van Tsjernobyl wijt hij aan 'de armoede en incompetentie van het communistische regime'. Hij wijst er ook op dat er bij de kernramp van Fukushima 'geen enkele dode is gevallen'. Dat er in de zone rond Fukushima tot vijftig keer meer schildkierkankers voorkomen noemt hij 'een legitieme vraag', aldus Barnard. 'Maar om te beginnen had die centrale nooit gebouwd mogen worden in zo'n aardbevingsgevoelige zone.'Klimaatverandering was bij de voorbije parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk geen issue. Premier Boris Johnson weigerde tijdens de campagne om aan het klimaatdebat op Channel Four deel te nemen en werd op het podium vervangen door een smeltende ijsschots. Ook in het programma van de Conservatieve partij was klimaatverandering geen uitgewerkt thema. Pas bij zijn overwinningsspeech hintte Johnson op een nog te ontwikkelen klimaatbeleid, toen hij de ambitie uitspraak om het Verenigd Koninkrijk 'Corbyn-neutral' te maken tegen 2020, en 'carbon-neutral' tegen 2050. Volgens Barnard is die terughoudendheid van Johnson strategisch en wilde hij door zijn afwezigheid in het klimaatdebat vooral Corbyn niet in de kaart spelen. 'Als de Conservatieve partij haar huidige electorale succes wil behouden, zal ze de klimaatverandering ernstig moeten aanpakken.'Ook in de brexit ziet Barnard mogelijkheden voor het Verenigd Koninkrijk om 'een leidende rol' te gaan spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat het VK de Europese Unie net verliet omdat het die milieuregels te streng vond, spreekt hij tegen. 'Het ging toch vooral om soevereiniteit terugwinnen. Die soevereiniteit kun je perfect op een milieuvriendelijke manier aanwenden.'Volgend jaar blaast de klimaatconferentie verzamelen in Glasgow. Die gelegenheid wordt ook voor de British Conservation Alliance dé kans om te mobiliseren, beseft Barnard. 'We gaan in de aanloop naar de klimaattop denktanks en experts samenbrengen die marktgezinde oplossingen promoten. We willen tonen dat onze manier van leven niet vernietigd hoeft te worden om klimaatverandering tegen te gaan.'