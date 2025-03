Nieuwe Canadese premier wil banden met Europa versterken

De nieuwe Canadese premier Mark Carney heeft maandag opgeroepen tot sterkere banden met zijn ‘betrouwbare bondgenoten’ in Europa en hij bevestigde ook opnieuw de steun van zijn land voor Oekraïne. Dat deed hij aan de zijde van de Franse president Emmanuel Macron.

De verklaringen van de kersverse premier komen er op een moment dat de spanningen tussen Canada en buurland Amerika hoog oplopen, een gevolg van het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump. Die laatste kondigde onder meer ongeziene importheffingen voor producten uit Canada aan en zei al meermaals dat hij het land zou willen omvormen tot de 51e staat van de VS. Carney brengt momenteel zijn eerste buitenlandse bezoeken als regeringsleider aan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Normaal gezien reserveren Canadese premiers het eerste buitenlandse bezoek voor hun Amerikaanse buren, maar in het licht van de gespannen betrekkingen met die momenteel erg wispelturige bondgenoot besloot Carney dus om het deze keer anders aan te doen. Hij benadrukte tijdens zijn bezoek dat Frankrijk en Canada hun samenwerking nog moeten versterken ‘om onze veiligheid, die van onze bondgenoten en die van de hele wereld te beschermen’.

Het aanhalen van de onderlinge diplomatieke banden moet ook toelaten om ‘deze steeds instabielere en gevaarlijkere wereld’ beter te kunnen trotseren en nieuwe ‘kansen voor onze ondernemers’ creëren, aldus de Canadees. Macron voegde er op zijn beurt aan toe dat een ‘evenwichtige” internationale handel “zonder twijfel doeltreffender is dan tarieven, die inflatie veroorzaken en schade toebrengen aan productieketens en de integratie van onze economieën’.

De twee leiders gaven verder aan dat het hun gedeelde wens is om Oekraïne en de veiligheid in Europa te blijven steunen, nu de Verenigde Staten zich dreigen terug te trekken uit de regio en rechtstreeks willen onderhandelen over vrede in Oekraïne met het Rusland van Vladimir Poetin, die in februari 2022 zijn buurland binnenviel.