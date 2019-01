Nieuwe Braziliaanse president staat open voor Amerikaanse legerbases in zijn land

'Naargelang van wat in de wereld gebeurt, moeten we, wie weet, deze kwestie in de toekomst bespreken', zei hij in een interview met de televisiezender SBT TV dat donderdag (plaatselijke tijd) werd uitgezonden.

'Mijn toenadering tot de Verenigde Staten is van economische aard, maar kan ook van militaire aard zijn', aldus de ex-militair. Hij hamerde op de leidende rol van zijn land in de regio. 'We hebben geen supermacht nodig in Zuid-Amerika.'

Bolsonaro toonde zich bezorgd over de gezamenlijke manoeuvres van de Venezolaanse en Russische luchtmacht in december. De rechtse populist wil het buitenlands beleid van Brazilië heroriënteren en meer op de VS richten. De vroegere paracommando wil vooral de druk verhogen op de autoritaire Venezolaanse president Nicolás Maduro, die na een herverkiezing de komende week aan zijn tweede ambtstermijn begint.