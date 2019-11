Amerikaans politiek commentator Doug Wead heeft twee jaar lang persoonlijke gesprekken gevoerd met president Trump, zijn familie en zijn staf en die gebundeld in de biografie Binnen het Witte Huis. Het boek verschijnt dinsdag wereldwijd. Knack mag u een fragment aanbieden, over de relatie tussen Donald en Melania Trump.

Zelfs in 1999 al leken de media het stel uiteen te willen drijven door Melania vragen te stellen over haar motieven betreffende hun relatie en te verwijzen naar Donalds controversiële levensstijl. 'Ze kennen me niet,' zei Melania destijds over haar critici en ze beschreef Donald Trump als 'zeer zachtaardig' en 'zeer charmant'.

Een verslaggever vroeg haar destijds of ze 'verliefd' was op Donald Trump. Ja, zei Melania.

Ze leek instinctief te weten dat de media iets waren waar ze mee zou moeten leren leven. 'Ik wil ook graag een privéleven. Maar ik sta altijd open en ben niet bang voor de media en heb geen angst voor de camera. Dat komt door mijn carrière als model. Maar soms is het erg lastig en vervelend, oneerlijk zelfs.'

In dit interview van twintig jaar geleden wordt al duidelijk dat de toekomstige first lady behoedzaam is tegenover journalisten. Ze sprak erover 'verkeer geciteerd' te zijn in eerdere verhalen. Zelfs toen gebruikte Melania haar zelfverzekerdheid en schoonheid al om vragen af te weren die controversie zouden kunnen hebben opwekken. 'De media kunnen soms erg lastig zijn,' zei ze. 'Je moet heel voorzichtig zijn.'

Wat voor soort president zou Donald Trump zijn? 'Hij zou een geweldige leider zijn,' zei Melania. Ook was ze van mening dat zijn zakelijke vaardigheden in zijn voordeel zouden werken.

Donald Trump jr. ziet de recente aanvallen op de first lady vooral als een manier om de president te raken. Het is net als in een filmscript wanneer de schurk erachter komt dat hij de held niet kan breken en dus zijn toorn maar richt op de familie van de held. 'Geef me wat je wilt of ik zal degene van wie je houdt pijn doen.'

'De meeste aanvallen op haar zijn bedoeld om hem te pakken,' zei Don jr. tegen me. 'Omdat ze hem niet kunnen breken, richten ze hun pijlen op haar, een onschuldig persoon. En hij kan het misschien wel aan maar wil hij echt zien dat zij hierdoor ook gekwetst raakt?

Eerst zijn er de belachelijke verhalen. "O, mijn god, ze wordt gevangengehouden in het Witte Huis." Ze hebben haar een kans gegeven: "Veroordeel je echtgenoot en we zullen je met rust laten en nergens de schuld van geven. Jij kunt er niks aan doen."

Het probleem met die benadering is dat ze eigenlijk een zeer goede relatie hebben. Dat is altijd al zo geweest. Dus toen de media doorkregen dat ze hen niet uit elkaar konden drijven, richtten ze hun pijlen op haar.'

Lara Trump is net zo positief over de first lady. 'Ze is een ontzettend slimme vrouw maar de mensen schatten haar te laag in. Als je kijkt naar de voorgaande first lady's, dan is de norm heel anders. De kritiek van de media is zo overdreven dat het zelfs averechts werkt.'

Woordvoerder van het Witte Huis Stephanie Grisham vocht terug door een opiniestuk te schrijven. Ze reageerde op de kritiek die een historicus had op de first lady en wees erop dat Melania onlangs gastvrouw was geweest van 'een succesvol staatsdiner en tientallen feestelijke evenementen op het Witte Huis. Ook had ze leidinggegeven aan restauratiewerkzaamheden in het huis en heeft ze diverse staatshoofden verwelkomd. En onlangs nog heeft ze het land vertegenwoordigd tijdens een staatsbegrafenis.'

Grisham ging verder met een overtuigende lijst van zaken die de first lady had volbracht, zoals bezoekjes aan arme Amerikanen en probleemkinderen, slachtoffers van orkanen en de families van slachtoffers van schietpartijen op scholen. Daar waar het land heeft geleden, was de first lady als eerste ter plekke.

Hoewel de president de onafhankelijkheid van zijn vrouw respecteert en niet vaak spreekt over de manier waarop ze wordt behandeld door de media, beseft hij heel goed wat ze aan het doen zijn. We spraken er een keer over tijdens de lunch. President Trump en ik hadden het over de vergelijkingen tussen hemzelf en president Andrew Jackson, toen Rachel, de vrouw van Andrew Jackson, ter sprake kwam.

'Vertel me eens over haar,' zei Donald Trump.

'U kent het verhaal toch?' zei ik.

'Vertel het me toch maar,' drong hij aan. Ik kreeg sterk de indruk dat hij het verhaal heel goed kende maar gewoon mijn versie ervan wilde horen. Dit was een van die momenten waar ik over had gehoord. Er was me verteld dat Donald Trump een zeer geduldig luisteraar kon zijn. Jared Kushner had me verteld over de ontmoeting met president Xi in Mar-a-Lago, toen president Trump eerst vragen had gesteld en toen zeer lange tijd had geluisterd naar de verhalen over de Chinese geschiedenis.

Dus ik vertelde Donald Trump het verhaal. De eerste echtgenoot van Rachel Jackson was op een dag verdwenen en na een aantal jaar werd hij doodverklaard. Zij was daarna hertrouwd met Andrew Jackson. Maar jaren later, toen de presidentsverkiezingen op gang kwamen, kwamen ze erachter dat haar eerste echtgenoot, terwijl hij doodverklaard was, eigenlijk nog leefde ten tijde van haar tweede huwelijk.

De kranten hadden de tijd van hun leven. Rachel Jackson werd bestempeld als echtbreker en een bigamist.

Gelukkig wist ze er helemaal niets van. Ze leefde afgeschermd op de boerderij van Jackson, de Hermitage, en werd goed weggehouden van de politieke slachting die plaatsvond. Toen Andrew Jackson de verkiezingen van 1828 uiteindelijk won ging Rachel met haar vriendinnen naar Nashville om een nieuwe jurk te kopen voor het inaugurele bal.

Rachels vriendinnen hadden strikte orders om haar uit de buurt te houden van oude kranten die ergens rond konden slingerden. Maar de oude kranten lagen hoog opgestapeld in de kledingwinkels van Nashville en algauw verslond Rachel elke regel van de schunnige verhalen die tijdens de campagne voor haar verborgen waren gebleven.

Rachel Jackson, zeer religieus, schaamde zich diep. Ze raakte depressief, werd bedlegerig, en overleed uiteindelijk nog voor de inauguratie. Zij was een Amerikaanse first lady maar ze heeft nooit voet gezet in het Witte Huis en ze heeft nooit de prachtige jurk kunnen dragen die ze die dag met haar vriendinnen in Nashville had gekocht.

President Trump keek me hierna bedachtzaam aan maar zei geen woord.

'Schat, is het niet geweldig?' zegt hij altijd. 'Deze reis die je met mij mag maken?' Citaat Melania Trump in het boek van Doug Wead

Donald en Melania Trump trouwden op 22 januari 2005 in Palm Beach, Florida, in de Bethesda-by-the-Sea-kerk. Bill en Hillary Clinton waren twee van de vele beroemdheden die op de gastenlijst stonden. Billy Joel zong het stel toe. Het zou de bruiloftsgasten vergeven worden als ze tegen hun partners hadden gefluisterd: 'Onthoud goed als je de hand van Hillary Clinton schudt, dat je dan de hand schudt van de eerste vrouwelijke president van Amerika.' Donald en Melania brachten hun huwelijksreis door in Mar-a-Lago. Barron, hun zoontje, werd een jaar later geboren.

Bronnen vertelden me dat in bijna elk gesprek met de president hij zijn vrouw Melania ter sprake brengt. Dat gebeurde ook tijdens onze lunch en ik was erdoor verrast. Misschien was ik zonder het te weten wel beïnvloed geraakt door de kritische verhalen van de media over alles wat met Trump te maken heeft, dus ook hun opvatting over zijn huwelijk. Het beeld dat ik kreeg van de first lady door mijn eigen interacties met de president toonde me een vrouw die zeer betrokken was bij de nalatenschap van haar echtgenoot en zijn beleid. Dit was een hecht stel dat samen het hoofd moest bieden aan ongekende vijandigheid. Het was logisch dat de first lady nog steeds heel erg een deel van dit alles was. Hoe kon het succes van een van de andere leden van de Trump-familie, inclusief Melania, het andere overleven? Dat van de president zelf? Ze waren hoe dan ook aan elkaar gebonden.

Dit is niet in strijd met haar felbevochten onafhankelijkheid. 'Ik heb mijn eigen stem en mijn eigen mening,' zei ze, 'en het is erg belangrijk dat ik uit kan drukken hoe ik me voel.'

Het is bekend dat ze soms haar mond opendoet, soms ook waar het politieke kwesties betreft. 'Ik ben het niet altijd eens met zijn tweets en dat vertel ik hem ook,' zei ze.

Lara Trump herinnert zich dat in 2015 voorafgaand aan de beroemde aankondiging dat hij zich kandidaat zou stellen voor het presidentschap er een enorme discussie was op het familielandgoed in Bedminster, New Jersey. 'Je hebt vast wel gehoord hoe de first lady altijd tegen hem heeft gezegd dat hij zou winnen. En ze had nog gelijk ook. Zij heeft nooit twijfels gehad. Omdat ze in hem geloofde. Vanaf het allereerste moment heeft ze altijd in hem geloofd.

Twee dagen voordat hij aankondigde dat hij zich kandidaat zou stellen, hadden we een diner ter gelegenheid van zijn verjaardag,' vertelde Lara Trump me. 'We hebben het toen besproken als familie. "Dit is wat er gaat gebeuren," zei hij. "Als iemand er bepaalde gedachten over heeft, laten we dat dan nu bespreken. Want ze komen achter ons aan."

Uiteraard wisten we toen nog niet hoe erg het precies zou zijn. Maar ik herinner me dat hij zich die avond tot Melania richtte en vroeg: "Schat, wat vind jij?"

"Als je meedoet, dan ga je ook winnen," zei ze. Precies zoals ik het nu zeg. Heel zakelijk. En daar is ze nooit anders over gaan denken, zelfs niet tijdens de ups en downs op de avond van de verkiezingen.'

Lara beschreef het drama in Trump Tower. 'Je herinnert je nog wel hoe ik beschreef dat we allemaal naar de televisies zaten te kijken die op de dertiende verdieping stonden en dat we vervolgens naar boven gingen naar de privévertrekken en uiteindelijk naar de keuken. Er had zich een grote groep mensen verzameld om naar de laatste uitslagen van Michigan en Pennsylvania te kijken, op een heel klein schermpje. Nog voordat de uitslag officieel werd uitgeroepen, had Melania dat al gedaan tegenover de familie. "Ik heb het je gezegd. Ik heb het je gezegd." Ze had gelijk en ze wist het al vanaf het begin.'

Journalisten probeerden vaak een wig te drijven tussen de president en zijn vrouw. De president stond erom bekend dat hij vaak riep: 'Waar is mijn supermodel?' Was dit niet neerbuigend? werd ooit aan Melania gevraagd.

Ze glimlachte alleen maar. 'Dat is zijn gevoel voor humor.'

Andere leden van de familie Trump zeiden dat de president en de first lady vaak op speelse wijze met elkaar spraken. Bijvoorbeeld: de verschillende familieleden zeiden naar buiten toe vaak wat voor eer ze het vonden om hun land te dienen en als je ze vroeg hoe ze standhielden onder de vulgaire aanvallen, dan gaven ze altijd netjes antwoord. Maar feit was dat het eigenlijk een nachtmerrie was en dat wisten ze allemaal. Geen enkele presidentiële familie uit de recente geschiedenis heeft moeten doorstaan wat zij hebben moeten doorstaan. Het was vele malen erger dan de waarschuwing van Donald Trump destijds tijdens die familiebijeenkomst in Bedminster, New Jersey.

De president nam de spanning zo nu en dan even weg door de first lady te plagen en met veel sarcasme en overdreven trots tegen haar te zeggen: 'Melania, schat, kijk nou eens naar die geweldige reis die je met me mag maken.'

'Het is een soort grap die ze altijd maken tijdens het diner,' zegt Lara.

'Iedereen valt ons altijd aan en zij wordt alleen maar besmeurd uit pure jaloezie. "Schat, is het niet geweldig?" zegt hij dan altijd. "Deze reis die je met mij mag maken?" En zij heeft zoiets van: "O ja, dankjewel hoor daarvoor." Het is hilarisch en ik vind het geweldig.'