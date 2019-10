Op het Tahrirplein in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zaterdagmorgen opnieuw honderden mensen op straat gekomen om te protesteren. De nieuwe actie vindt plaats naar aanleiding van een bijeenkomst van het parlement, waar gedebatteerd zal worden over de eisen van de manifestanten. De ordediensten hebben gebruikgemaakt van traangasgranaten om de betogers uit elkaar te drijven.

Het protest had vrijdag nog het leven gekost aan zeker 42 mensen. De slachtoffers vielen vooral in het zuiden van het land, waar geprobeerd werd overheidsgebouwen in brand te steken en hoofdkwartieren van politieke partijen en van een sjiitische militie te bestormen. Verschillende betogers raakten verstikt bij de branden of werden neergeschoten. Ook zaterdag verloopt het protest in Bagdad erg onrustig, zo stellen journalisten ter plaatse vast. De politie probeert de betogers - voornamelijk werkloze jongeren - terug te dringen. Er wordt onder meer gebruikgemaakt van traangasgranaten. In de rest van Bagdad blijft het zaterdag wel rustig.

De betogers verzamelden in de hoofdstad naar aanleiding van een bijeenkomst van het parlement. Daar wordt zaterdag volgens de agenda gepraat over 'de eisen van de demonstranten, de beslissingen van de ministerraad en het uitvoeren van hervormingen'. De Iraakse overheid had beloofd hervormingen door te voeren, nadat een eerste golf van protest begin oktober al aan meer dan 150 mensen het leven had gekost. Maar door verdeeldheid in het parlement, werden er nog geen maatregelen goedgekeurd.