Nieuwe beelden Animal Rights: verboden praktijken schering en inslag bij Nederlandse varkenshouders

In de beelden is te zien hoe net geboren biggetjes hardhandig worden aangepakt tijdens het vaccineren en toedienen van voedingssupplementen. Zieke en gewonde dieren krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Tenslotte worden ook routineus alle staarten gecoupeerd zonder verdoving en worden de tanden van de biggen standaard geslepen. En dat zijn ingrepen die zonder medische noodzaak verboden zijn volgens de Nederlandse én Europese wetgeving, stelt Animal Rights.

'In de praktijk worden de ingrepen echter veelvuldig en routinematig uitgevoerd en gezien als aanvaardbaar en noodzakelijk (...) om meer dieren te laten overleven in de gangbare houderijsystemen', aldus de beweging. 'De biggen gillen bij deze pijnlijke handelingen terwijl de moedervarkens, gevangen tussen de stalen stangen, machteloos toekijken', zegt Erwin Vermeulen van de organisatie.

Boer als industrieel

Die gangbare systemen laten zich volgens Animal Rights kenmerken door de gevolgen van een fel doorgedreven kostenbesparing en schaalvergroting. Daarin worden dieren gezien als economisch product, niet als voelend wezen. Ruimte voor natuurlijk gedrag is er niet of amper in de varkenshouderijen in de beelden.

Slechts één procent van de biggen behoudt zijn krulstaart volgens Europese cijfers

En dat uit zich in de gezondheid van de dieren, want varkens die zich vervelen of stress ondervinden, hebben de neiging om in elkaars staart of oren te bijten. Om dat probleem te counteren, was het couperen van die staarten lang een gangbare praktijk. Vandaag is de ingreep in principe echter verboden door Europa en kan het alleen nog maar onder strikte voorwaarden. Een daarvan is dat eerst al het mogelijke moet zijn geprobeerd om de kans op staartbijten te elimineren, iets wat niet af te leiden valt uit het filmpje van Animal Rights.

De organisatie stelt bovendien dat de twee houderijen uit het filmpje niet alleen zijn in het veelvuldig en routineus couperen. 'Dit is de manier waarop varkens gehouden worden in Nederland.' Volgens onderzoek van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) behoudt nog slechts één procent van de biggen zijn krulstaart.

Een op zes biggen sterft voortijdig

In 2017 stierven in de Nederlandse varkenshouderij maar liefst 5.389.606 biggen vroegtijdig. De overige 24 miljoen dieren werden wel vetgemest tot slachtleeftijd. Ongeveer een op zes jonge dieren sterft dus tijdens de teelt. Dat wijt Animal Rights aan de manier waarop de varkensindustrie georganiseerd is. 'Het toedienen van medicatie is een routine, net zoals het verzamelen van de zwakke of al gestorven biggen en miskramen', stelt de undercover medewerker. 'Deze industrie maakt de dieren ziek.'

Een van de varkenshouders in de beelden zegt tegen de Nederlandse zender NOS dat het verhaal van de dierenrechtenorganisatie niet klopt. 'Tegen die lui kun je niets beginnen. We zijn juist heel goed voor onze varkens. We hebben een stal met glazen ruiten en camera's en iedereen mag komen kijken, want we hebben niets te verbergen.'

Het volledige rapport is hier te lezen.