Wegens de omstreden hervorming van het Hongkongse kiesstelsel hebben de Verenigde Staten sancties uitgevaardigd tegen 24 bijkomende politici en functionarissen uit China en Hongkong.

Het Volkscongres in Peking keurde de hervorming in de speciale bestuurlijke regio van China, waar Peking met harde hand tegen de prodemocratische beweging optreedt, vorige week goed. De nieuwe wet zal volgens critici de invloed van de oppositie verder beknotten en daardoor het pro-Peking-kamp versterken. De bekendmaking van de nieuwe Amerikaanse sancties gebeurde tijdens een bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, en minister van Defensie Loyd Austin aan Japan en Zuid-Korea. De nieuwe stappen van Peking ondergraven de hoge mate van autonomie die aan de mensen in Hongkong beloofd was, zei Blinken.

China bekritiseerde de sancties woensdag en kondigde tegenmaatregelen aan. Maanden geleden namen de VS al sancties tegen functionarissen in China en Hongkong in verband met de veiligheidswet die China in de zomer van 2020 in Hongkong invoerde. Blinken en hoge afgevaardigden van Peking willen elkaar deze week in Alaska ontmoeten. Uit China komt de hoogste politicus voor het buitenlandse beleid van de communistische partij, Yang Jiechi, en de minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, die in het machtsapparaat ondergeschikt is aan Yang. Het wordt de eerste ontmoeting tussen de twee regeringen op hoog niveau sinds Joe Biden in januari als president aantrad.

