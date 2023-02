Nieuwe aardbeving van 6.3 in Turks-Syrisch grensgebied

Twee weken na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië is het grensgebied tussen beide landen maandag opnieuw getroffen door een aardbeving. Die had volgens het Europees seismologisch centrum (EMSC) een kracht van 6.3. Het Turkse seismologische instituut Kandili spreekt van een kracht van 6.4.

Volgens getuigen hebben gebouwen in Antakya, de hoofdstad van de Turkse provincie Hatay, schade opgelopen door de beving. Het epicentrum lag volgens de Turkse rampenbestrijdingsdienst Afad in Defne en de beving deed zich voor op 20.04 uur lokale tijd, 18.04 uur bij ons. Journalisten van het Franse persagentschap AFP in Antakya en Adana, ongeveer 200 kilometer ten noorden van Defne, konden de aardbeving naar eigen zeggen ‘zeer duidelijk’ voelen.

Zaterdagavond deed zich ook al een aardbeving voor in het zuidoosten van Turkije, toen met een kracht van 5.3. Daarbij vielen voor zover geweten geen bijkomende slachtoffers. Bij een reeks zware aardbevingen in het Turks-Syrische grensgebied op 6 februari vielen ruim 47.000 doden, van wie meer dan 41.000 in Turkije alleen. Die balans loopt nog elke dag verder op.