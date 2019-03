Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kondigt strengere wapenwet aan na aanslag

Ardern zei op een persconferentie dat haar kabinet een 'principeakkoord' heeft en dat ze tegen 25 maart meer details hoopt te geven.

'Binnen de tien dagen na deze terreurdaad zullen we hervormingen hebben aangekondigd waarvan ik geloof dat ze onze gemeenschap veiliger zullen maken,' zei ze volgens internationale media. 'We hebben die keuze gemaakt als regering.'

Via internet

De schutter die de terreuraanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch heeft gepleegd, had wapens en munitie op het internet gekocht. Onlinewapenhandelaar Gun City bevestigde maandag dat de 28-jarige Brenton Tarrant minstens vier wapens via het internet besteld heeft.

Volgens zaakvoerder David Tipple is alles legaal verlopen. 'We hebben bij deze man, die een wapenvergunning bezit, niets bijzonders opgemerkt', aldus Tipple.

Een man van 18 uit Christchurch is aangeklaagd omdat hij de livestream van de aanslagen heeft verspreid, zo hebben lokale media gemeld.

Begrafenissen

Maandag beginnen de begrafenissen van de slachtoffers van de dubbele terreuraanslag.

De aanslag kostte het leven aan vijftig mensen, negen slachtoffers liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.