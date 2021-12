Nieuw-Zeeland zal de verkoop van sigaretten aan toekomstige generaties verbieden. Het land wil tegen 2025 quasi rookvrij worden, zo kondigde de regering donderdag aan. Een wetsontwerp gaat nu naar het parlement.

Wie jonger dan 14 jaar is op het moment dat de wet in voege treedt, zal nooit op een wettelijke manier tabaksproducten kunnen komen, aldus minister van Volksgezondheid Ayesha Verrall. 'We willen ervoor zorgen dat jongeren nooit beginnen te roken. Daarom wordt het verkopen of leveren van rookbare tabaksproducten aan nieuwe cohorten jongeren strafbaar.'

Volgens de nieuwe wet zullen mensen enkel nog takaksproducten met een zeer laag nicotinegehalte kunnen kopen. Ook zullen aanzienlijk minder winkels nog tabak mogen verkopen. 'Dit is een historische dag voor de gezondheid van onze mensen', dixit Verrall.

Roken is de grootste oorzaak van vermijdbare overlijdens in Nieuw-Zeeland. Tabak is er de oorzaak van één kanker op de vier. Vooral bij Maori-gemeenschappen, gemeenschappen van mensen afkomstig van kleinere eilanden in de Stille Oceaan alsook bij de lagere inkomens zorgt roken voor heel wat gezondheidsschade.

Het aantal rokers daalt, maar de Nieuw-Zeelandse regering moet bijkomende stappen zetten om sneller de doelstellingen te bereiken, klinkt het. Bij ongewijzigd beleid zou het bijvoorbeeld decennia duren eer minder dan 5 procent van de Maori's rookt, 'en deze regering wil geen mensen achterlaten'.

Het land zal voorts rookstophulp prioritair maken.

Het wetsontwerp moet wel nog het volledige parlementaire parcours afleggen. De plannen maken deel uit van het actieplan 'Rookvrij 2025'. Tegen 2025 wil Nieuw-Zeeland rookvrij zijn, wat zich vertaalt in minder dan 5 procent van de bevolking die dagelijks rookt. De doelstelling heeft geen betrekking op e-sigaretten of rookvrije tabaksproducten.

