Nieuw-Zeeland zal begin december een einde maken aan de lockdown van 3,5 maand in Auckland, de grootste stad van het land, met een strategie om het coronavirus te bestrijden. Australië gaat weer buitenlandse studenten en arbeidskrachten toelaten.

Beide landen hebben zich tijdens de coronapandemie laten opmerken door een laag aantal besmettingen, dankzij snelle en strenge lockdowns.

Nieuw-Zeeland

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern kondigde maandag aan dat haar land vanaf 2 december om 23.59 uur een nieuwe aanpak voor covid-19 zal hanteren, die erop gericht is de deltavariant in te dammen in plaats van hem volledig uit te roeien.

Tot nu toe streefde haar regering naar de volledige uitroeiing van het virus, het zogeheten 'zero-covidbeleid', met strikte maatregelen, rigoureuze contacttracing en strenge grenscontroles.

De ziekte heeft slechts 40 mensen gedood op een bevolking van vijf miljoen, maar de druk neemt toe om een einde te maken aan de lockdown in Auckland. Die is daar opgelegd sinds de deltavariant er werd ontdekt in augustus.

Ardern was oorspronkelijk van plan het beleid te veranderen zodra een vaccinatiegraad van 90 procent zou zijn bereikt, meer heeft de heropening uiteindelijk vervroegd nu de vaccinatiegraad op 83 procent staat.

Het nieuwe systeem werkt als een verkeerslicht. Bij groen zijn er bijna geen maatregelen, bij oranje geldt er een mondmaskerplicht op bepaalde plaatsen en bij rood mogen handelszaken alleen openblijven voor gevaccineerde klanten en moet er aan social distancing worden gedaan.

Auckland zal in eerste instantie rood licht krijgen, aldus de premier. De autoriteiten zijn momenteel nog bezig de andere gebieden in te delen.

Auckland is momenteel geïsoleerd van de rest van Nieuw-Zeeland. De wegblokkades zullen echter op 15 december worden opgeheven.

Voor internationale aankomsten blijven strikte quarantaineregels van kracht maar Ardern heeft toegezegd die begin volgend jaar te versoepelen.

Australië

Buurland Australië, dat wegens de coronapandemie ruim anderhalf jaar zijn grenzen gesloten hield voor buitenlanders, gaat vanaf volgende maand weer buitenlandse studenten toelaten. Ook gekwalificeerde arbeidskrachten en mensen met een 'working holiday'-visum zullen dan weer welkom zijn.

De nieuwe regels gaan in vanaf 1 december, verklaarde de Australische minister van Binnenlandse Zaken, Karen Andrews. 'Australië heropent zijn deur voor de wereld', klonk het.

Buitenlanders moeten wel volledig gevaccineerd zijn tegen covid-19. Ze moeten ook een negatieve test voor vertrek afleggen. Sommige Australische deelstaten verplichten ook nog een quarantaine bij aankomst.

Vorige maand hief de regering ook al de buitenlandse reisbeperkingen voor Australiërs op. Maar voor niet-Australiërs bleven de belangrijkste restricties overeind. Hierdoor zaten zo'n 1,4 miljoen buitenlanders met een visum in Australië de facto geblokkeerd.

Heel wat bedrijfssectoren en de universiteiten voerden de druk op de regering op, om de inreisregels te versoepelen. In het land studeren traditioneel veel Aziaten, maar de vrees bestond dat zij nu massaal voor een Europese of Amerikaanse universiteit zouden kiezen.

Wanneer Australië weer gewoon toeristen zal ontvangen, is nog niet bekend. De grenzen zijn al sinds maart 2020 gesloten.

