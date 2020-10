Labour, de partij van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, lijkt met een grote voorsprong de parlementsverkiezingen te winnen.

Volgens de eerste resultaten haalt de partij een absolute meerderheid met meer dan 60 van de 120 zitjes in het parlement.

Volgens de krant The Guardian is 20 procent van de stemmen geteld. De overwinning van Labour is geen verrassing, aangezien de populaire Ardern de grote favoriet was om premier te blijven.

Vandaag zit de partij nog in een coalitie met de Green Party en de populistische partij New Zealand First. Indien Labour toch geen absolute meerderheid zou binnenhalen, is de kans groot dat er opnieuw een coalitie komt met de groenen.

De verkiezingen hadden normaal gezien in september plaatsgevonden, maar werden door de coronacrisis met een maand uitgesteld.

