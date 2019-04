Het Nieuw-Zeelandse parlement heeft woensdag de nieuwe wapenwet goedgekeurd die militaire semi-automatische wapens verbiedt. De wet moeten vrijdag door de gouverneur-generaal nog ondertekend worden voordat ze in werking treedt. Dat verklaart premier Jacinda Ardern woensdag tijdens de voorstelling van de wetgeving.

Nieuw-Zeeland heeft zijn wapenwetten aangescherpt na de racistisch gemotiveerde aanslagen in Christchurch op 15 maart. Het parlement in Wellington stemde woensdag over een verbod op militaire semi-automatische wapens. Premier Ardern prees de bijna unanieme beslissing van het parlement.

Er stemden 119 voor, de enige tegenstem kwam van de rechtse partij ACT. Vrijdag moet de gouverneur-generaal de wet ondertekenen. Verwacht wordt dat ze op die dag in werking treedt. Wie nog militaire semi-automatische wapens en de daarbij behorende magazijnen of munitie bezit, heeft nog tot eind september de tijd om ze in te leveren bij de politie.

De regering werkt verder aan een wettelijk kader om legaal verkregen wapens terug te kopen, wat omgerekend ongeveer 120 miljoen euro zou kosten. Een tweede reeks veranderingen aan de wapenwetgeving is gepland voor later dit jaar. Dan worden zaken als het wapenregister, het licentiesysteem en controles door de politie besproken.